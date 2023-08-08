ورش تدريب على فنون الحرف والأشغال ضمن أنشطة قصور الثقافة

شهدت عدة أحياء ومدن بالإسكان الآمن بديل العشوائيات، خلال اليومين الماضيين، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج فعالياتها المكثف للإسكان البديل بعدة محافظات.

تضمنت الفعاليات ورشة أشغال يدوية لتعليم المتدربين بمنطقة أهالينا عدة مهارات فنية لتمكين الفتيات منهم وتنمية مهاراتهم، حيث تم التدريب على كيفية عمل شنطة من القماش واستخدام الإمكانيات المتاحة ومراعاة الشكل الجمالي والمظهر اللائق وعمل ديكوباج بالصور الملونة، وورشة أخرى لتدريب الأطفال لعمل محفظة بالقماش تظهر مهاراتهم في التطريز تحت إشراف المدربة نبيلة حسن.

وفي روضة السيدة زينب قدم قصر شهداء 25 يناير، ورشة حكي للأطفال عن الهجرة النبوية قدمتها فاطمة شعبان، تناولت بها الهجرة وأسبابها والدروس المستفادة منها، كما نفذت ورشة تدوير لمخلفات البيئة باستخدام الاسطوانات المدمجة. وورشة لعمل مجسم للفراشة بورق الفوم نفذتها وفاء أبو الفضل، وأخرى للرسم على الوجه نفذتها مريم حسن.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بمناطق الإسكان البديل نفذت عدة فعاليات لأهالي بشاير الخير بالإسكندرية، منها ورشة قدمها قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية، لتصميم حلي وإكسسوارات بالخرز الملون تنفيذ الفنانة التشكيلية مي أحمد، تلاها فقرة رسم على الوجه إشراف رباب محمد لعدد 15 طفلا وطفلة.

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع أجهزة أهالينا، وبشاير الخير وروضة السيدة زينب، وضمن برامج الادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافى للمناطق الامنة بديلة العشوائيات.

يشار إلى أن قصور الثقافة تقدم وبشكل دوري عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناطق أهالينا والمحروسة وروضة السيدة والخيالة والأسمرات ومعا والقابوطي وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، في 4 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة، واستفاد منها الآلاف من أبناء هذه المناطق، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية وبرامج عمل وزارة الثقافة بتنظيم أنشطة لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل والمناطق المطورة.

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