أستاذ تمويل: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية والاتفاقيات تصب فى صالح الدولتين

علق الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، على تجارة "الترانزيت"، قائلا: “العلاقات ما بين مصر والأردن تاريخية والدولتان تشتركان فى عدد من الملفات المهمة”، لافتا إلى أن تجارة الترانزيت تعود لموقع الأردن الهام ما بين مصر والعراق، وبالتالى هناك تبادل تجارى يحدث ما بين الأطراف خلال هذه الاتفاقية، وإيجاد سبل لنقل السلع من دولة إلى آخرى عبر طرف وسيط يدخل فى هذه المعادلة.



وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء أن اللجنة العليا المصرية الأردنية ممتدة منذ عام 1985 وهذه الدورة الـ 31 لها وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 2 مليار دولار، والاستثمارات المصرية فى الأردن مليار دولار.



ولفت باغة إلى أن هناك تبادلا تجاريا ما بين مصر والأردن فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن عقد الاتفاقات المختلفة سواء فى مجال الصحة والتدريب والإعلام والتخطيط والطاقة يصب فى النهاية لصالح الدولتين، مؤكدا أن الأردن جار عزيز تربطنا بهم علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، وعقد مثل هذه الاتفاقيات يصب فى صالح اقتصاد الدولتين.