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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. فيضانات تغرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك

فيضانات تغرق شوارع
فيضانات تغرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للفيضانات التي تسببت في غرق عدد من شوارع النمسا والنرويج والدنمارك.

وشهدت عدة دول أوروبية في الأيام الفائتة بينها النمسا والدنمارك والنرويج فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، في ظواهر غير مألوفة يعزز من وتيرتها وقوّتها التغير المناخي بحسب العلماء.

وفي النمسا أعلنت مقاطعة كارينثيا عن حصول 80 انهياراً أرضياً كبيراً بحلول ظهر أمس الأحد، حيث تم إجلاء 10 من السكان على الأقل، بينما سجلت مقاطعة ستيريا المجاورة 280 انهياراً أرضياً الأحد. 

وتسببت العاصفة "هانز" بهطول أمطار غزيرة على السويد والدنمارك ما أدى إلى سيول عطلت حركة القطارات والنقل البري وأحياناً الجوي.

الدنمارك النمسا فيضانات النقل البري مقاطعة كارينثيا