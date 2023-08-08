بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق

كشف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق، قائلًا: "إن الاتحاد ينظمه برعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، وهذا السباق يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباطًا جيدًا".

وقال "سلامة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن المهرجان يشهد مشاركة متنافسين من محافظات عدة أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج.

وتابع، أن المهرجان يعمل على إحياء التراث البدوي في القبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن التي تحظى بجمهور كبير على مستوى مصر والوطن العربي، موضحًا أن هناك 32 مركز أول في هذا السباق، وهناك تقدم وازدهار في رياضة الهجن.

وأردف، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، أن مهرجان العلمين عالمي ومتعدد الفعاليات، موضحًا أن مهرجان الهجن جزء من هذا المهرجان، قائلًا: "إن عشاق هذه الرياضة بالآلاف في مصر".