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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتوصية من أسوريو.. جهاز الزمالك الطبي يخصص برنامجا تأهيليا في فترة الإجازة

مران الزمالك- صورة
مران الزمالك- صورة أرشيفية
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حرص المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي خاص للاعبين خلال فترة الراحة السلبية، بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية.

وشدد الجهاز الطبى على عدم الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي قد تتسبب في تعرض اللاعب لزيادة الوزن، أو حدوث تراجع ملحوظ في معدل اللياقة البدنية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.

نادي الزمالك الزمالك خوان كارلوس أسوريو