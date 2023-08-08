بالفيديو.. تفاصيل التحديث الجديد للفيس بوك والتقاط "سكرين شوت" من المحادثات

علق المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، على تحديث الفيس بوك الجديد، والذي يخبرك إذا قام شخص بالتقاط "سكرين شوت" من محادثتك معه عبر الماسنجر، قائلًا: "لا بد أن يتوخى الناس الحذر لأنه بعد أي تحديثات لأي تطبيق تحدث هجمات إلكترونية في التطبيقات والتكنولوجيا بشكل عام".

وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "بمجرد وجود تحديث جديد لأي تطبيق نجد أشخاص يعرضوا تحديثات للتطبيق ولكن بآخر مزيف وغير أصلي ويتم بذلك اختراق هواتفهم"، موضحًا أنه يمكن التأكد من سلامة التطبيق عبر تحديث التطبيقات من المتجر الرئيسي الموجود في الهاتف المحمول، حيث يتم التنبيه بإشعار التحديث داخل المتجر.

وتابع، أنه في حالة الإبلاغ بالتحديث لأحد الهواتف وأخرى لا وهم في نفس المنطقة الزمنية لا يجب القلق، فالتحديثات يتم تنزيلها بشكل تدريجي لبعض الأشخاص وينتشر بعد ذلك، مؤكدًا أن التحديث الجديد للفيس بوك نزل في الخارج ولكن لم يبدأ استخدامه بعد.

وأردف، خبير أمن المعلومات: "أنه في حالة التقاط سكرين شوت للمحادثات فإنه لا يوجد إثبات وحيد أن هذه المحادثات حقيقية نظرًا لوجود هجمات إلكترونية كبيرة يتم فيها تزييف المحادثات وتعديلها، ولكن بعد ظهور علامة التقاط شخص لسكرين شوت من المحادثة يتم التأكد من صحة المحادثات في هذه الحالة".