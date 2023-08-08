"أرخبيل النايات" كتاب جديد عن أروقة للدراسات والترجمة

صدر للشاعر والنحات ومترجم لغة الإشارة السعودي ضعافي الكليبي كتابه "أرخبيل النايات"، عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر.

الكتاب يضم عددًا من النصوص التي تنتمي إلى فضاء قصيدة النثر، وفيها يولي الكاتب اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، أمّا كانت أم حبيبة، إلى جانب المشاعر الإنسانية التي تلازم الإنسان طوال حياته.

أرخبيل النايات الذي يهديه الكليبي إلى أمه ويضم تسعة وثلاثين نصًّا يبدأ معظم عناوينها بكلمة ناي، نقرأ فيه:

تأخذني إليك أصابعي

رئتي نبيذ القرية

فمنذ رأيتك قلت لها وهو كذلك

يعيش في رئتي ثلاثة أرباع سيدات القرية

وفي رأسي

لم تُغلق سكة الحديد حتى الآن

للصيانة.