طقس اليوم.. حار نهارا على القاهرة الكبرى وأمطار رعدية على جنوب البلاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى جنوب البلاد علي فترات متقطعة، وامطار خفيفة ورعدية على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى 31 درجة .