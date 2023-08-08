مباريات اليوم.. برشلونة أمام توتنهام في نهائي كأس جامبر

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، في نهائي كأس خوان جامبر الودية.

مواعيد مباريات كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

برشلونة X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كولومبيا X جامايكا – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD

فرنسا X المغرب – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

مونزا X ميلان – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

راكوف X أريس ليماسول – الساعة 9 مساء

كوبنهاجن X سبارتا براج – الساعة 9 مساء

آيندهوفن X شتورم جراتس – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

آيك أثينا X دينامو زغرب – الساعة 9:45 مساء

كي كلاكسفيك X مولده – الساعة 9:45 مساء

سبورتنج براجا X باتشكا توبولا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

اولمبيا ليوبليانا X جالاتا سراي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium