فيليب موريس مصر: مستمرون في التعاون مع "الضرائب" لضبط الأسعار ودعم المستهلك

جددت شركة فيليب موريس مصر التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ.

والتزامًا بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات، قامت شركة فيليب موريس مصر في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

ولمزيد من الامتثال والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضبط أسعار التبغ، تفتخر شركة فيليب موريس مصر باعلان تطوير التواصل على العبوة بإضافة نص لتشجيع المستهلكين على مسح رمز ال ."QR code" تم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدءا بجميع عبوات السجائر L&M.

وصرح علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، بأن طباعة رمز الQR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح دائماً عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية".

وأضاف كرمان، “نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة”.

وتتوجه فيليب موريس مصر بالشكر لكل التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة. وتهيب بالتجار الالتزام بضبط الأسعار، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.

شركة فيليب موريس انترناشيونال: تقديم مستقبل خالٍ من الدخان

وتعد شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) إحدى شركات التبغ الدولية الرائدة التي تعمل على توفير مستقبل خالٍ من التدخين وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون حافظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت شركة أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علميًا وتسويقها تجاريًا للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين لولا ذلك، بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا.

وهذا يشمل بناء قدرات تقييم علمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. في نوفمبر 2022، استحوذت شركة فيليب موريس انترناشيونال على شركة Swedish Match الشركة الرائدة في توصيل النيكوتين عن طريق الفم - مما أدى إلى إنشاء شركة عالمية خالية من التدخين بقيادة علامتي IQOS وZYN . وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI والمستهلكات الخاصة بها ومنتج General من Swedish Match كمنتجات تبغ المعدلة للمخاطر (MRTPs).

واعتبارًا من 30 يونيو 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 80 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 19.4 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 35.4% من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال في الربع الثاني من العام 2023 بأكمله.

ومع أساس قوي وخبرة كبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الرعاية الصحة، وتهدف من خلال شركتها Vectura Fertin Pharma إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.