سلطان البهرة لـ"السيسي": أشكرك على ما تقومون به ليعيش عباد الله في راحة وسكون

قال السلطان مفضل سف الدين، سلطان طائفة البهرة، إن السيدة نفيسة معروفةً، بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والعلم والإيمان.

وأضاف سلطان البهرة، أثناء كلمته في افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة، ونقلته فضائيإ اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه يسأل الله أن يتقبل منه هذه الخدمات اليسيرة، متوجهاً بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي "أتمنى أن ينعم الله على فخامتكم بالصحة والعافية، وينعم على مصر وأهلها بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار".

وتوجه سلطان البهرة بالشكر للرئيس السيسي، قائلا:"أشكرك على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون".

