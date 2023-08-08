رئيس جامعة حلوان يستقبل ممثلي "الدلتا للأنظمة الإلكترونية" لبحث مشروع الدراجة الذكية

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا ممثلًا عن شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشروع استخدام الدراجة الهوائية الذكية داخل الجامعة " Smart Bike" الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير وسائل النقل البديلة في الجامعة.

وقد تناول اللقاء جوانب عدة تتعلق بتكنولوجيا الدراجات الذكية، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى آليات تفعيل الشراكة بين الجامعة والشركة لتحقيق أهدافها المشتركة في تعزيز التنقل المستدام.

وفي كلمته أثناء اللقاء، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الذكية في هذا المشروع المهم، مؤكدًا أهمية دور الجامعة في دعم المبادرات التكنولوجية التي تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة، لذا لابد من دراسة حالة لجامعة حلوان بالاحتياج الفعلي على أرض الواقع، ووضع حلول لمهددات المشروع، مشددا على أن هذا المشروع يستلزم مراقبة رقمية داخل الحرم الجامعى.

كما أعرب ممثلو شركة الدلتا للأنظمة الذكية عن شكرهم وتقديرهم لجامعة حلوان على استضافتها لهذا اللقاء البناء، وقدم العميد الدكتور يحيى عبدالله مسئول ادارة التسويق والجودة بشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية عرضًا توضيحيًا عن الدلتا للأنظمة الإلكترونية، SOWT Analysis، فكرة عمل المشروع بالجامعة، النظام المقترح للـ HELWAN Bikes، دراسة الجدوى المالية، تعليق عام على دراسة الجدوى، العائد من استخدام الدراجة الهوائية

وحضر اللقاء الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي.