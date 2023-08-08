قضية جديدة.. اليوم محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بـ"المركزي للمحاسبات"

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالدعوى رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية المحالة من مكتب النائب العام نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بسب وقذف المدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها.

وكشف قرار الإحالة أنه في غضون شهري فبراير وأبريل لعام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قذف مرتضى منصور علنا المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد "المدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.

كما سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق من خلال نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيقات.