أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8326 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: 33.8234 جنيه للشراء، مقابل 33.9739 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 39.2407 جنيه للشراء، مقابل 39.4134 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.1449 جنيه للشراء، مقابل 35.3046 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 21.6582 جنيه للشراء، مقابل 21.7482 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2871 جنيه للشراء، مقابل 4.3058 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2187 جنيه للشراء، مقابل 8.2528 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.2263 جنيه للشراء، 100.6685 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3935 جنيه للشراء، مقابل 8.4301 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7755 جنيه للشراء ، مقابل 82.1248 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0848 جنيه للشراء، مقابل 80.6213 جنيه للبيع.

وبلغ ريال قطري نحو 8.3944 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.5182 جنيه للشراء، مقابل 43.7268 جنيه للبيع.