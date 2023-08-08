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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء: التصديق على 291 قرار تصالح مخالفات بناء بـ"أبروديس" ونويبع"

التصديق على قرارت
التصديق على قرارت تصالح مخالفات البناء
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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 6 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء سامح متولى رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن؛ ليصبح بذلك اجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 10 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن؛ ليصبح اجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع 146 حالة تصالح.

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تصالح مخالفات بناء أبورديس نويبع - اللواء خالد فودة - محافظة جنوب سيناء