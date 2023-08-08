بعد قتال عنيف.. الجيش السوداني يفك الحصار عن زالنجي

أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني استطاع فك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" على قيادته بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وفرض سيطرته على الجزء الغربي من المدينة وكل محيط قيادة الفرقة 21 مشاة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

كما أكدت أن القوات المسلحة خاضت قتالا عنيفا ضد قوات الدعم السريع في محيط قيادة الفرقة 21 مشاه يومي الأحد والاثنين، قبل أن تتمكن من طردها، وفق ما أفادت "سودان تريبيون".

ولفتت إلى أن الجيش سيطر على الجزء الغربي لمدينة زالنجي بصورة كاملة ووضع ارتكازات حتى الاتجاه الجنوبي الشرقي لجامعة زالنجي، وشمالا حتى رئاسة المجلس التشريعي، فضلا عن سيطرته على كل حي الحصاحيصا وغربا حتى الإسكان الشعبي.

يذكر أن مدينة زالنجي كانت تأثرت بالمعارك العنيفة التي اندلعت منذ أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.