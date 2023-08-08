الجيش اللبناني: ضبط مطلوب لانتمائه لمجموعة إرهابية والمشاركة في تنفيذ عمليات أمنية

أعلن الجيش اللبناني القاء القبض على مطلوب لانتمائه لمجموعة إرهابية ومبايعته تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان مساء الاثنين- أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على مواطن سوري لانتمائه إلى مجموعة إرهابية بالإضافة إلى مشاركته مع مجموعته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال خلال شهر أغسطس عام 2014، وذلك باقتحام مركز وادي الحصن العسكري، وإطلاق النار على آليات عسكرية وأسر عسكريين ومساندة مجموعات إرهابية.

وأوضح الجيش اللبناني أن المذكور شارك في تنفيذ عمليات أمنية (تهدد الأمن اللبناني) لمصلحة التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنه تم مباشرة التحقيق مع المتهم بإشراف القضاء المختص.