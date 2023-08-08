صوت الناس.. أم مي تطالب بسداد دينها

تعاني ام مي من ظروف قاسيه بعد وفاة زوجها علي أثر الصراع مع مرض خطير انهي حياته وعلي أثر ذلك تقدمت برساله الي البوابه نيوز حتي تشكو ما تعاني منه من ظروف قاسيه المت بها بعد وفاة زوجهاوفي ذاك تسرد حكايتها قائله:

زوجي اصيب بمرض الكانسر ولقي صراعه مع المرض حتي توفي وفي مرضه احتاجنا لمصاريف العلاج حتي اقترضنا أموال

تراكمت علينا الديون وبعدها توفي زوجي وتعرضت لظروف قاسيه حاولت أن اسدد فيها ديني ولكني بم استطع ذلك لكثرته

أصبحت اعاني من تراكم الدين واصبحت مهدده بتردي من الشقه ذلك بسبب دين زوجي الذي اقترضه من البنك ولدي طفله صغيرة في سن السادسه من العمر وليس لي سكن أخر وكل ما اتمناه ان تمد يد المساعده لي من زوي القلوب الرحيمه فرفقا بي واسرتي

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