مصرع 11 شخصًا وفقدان العشرات إثر غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تونس

لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 44 آخرون إثر غرق زورق مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس التونسية، حسب السلطات المحلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، أنه "تم انتشال 7 جثث ليلة أمس لترتفع الحصيلة إلى 11 جثة و44 مفقودا"، بالاضافة إلى إنقاذ شخصين، حيث يحملون جميعا جنسيات من دول جنوب الصحراء الإفريقية.

وأشارت حصيلة أولية إلى سقوط أربعة قتلى و51 مفقودا.

وأضاف المتحدث أن الزورق كان يقل 57 مهاجرا، انطلقوا من صفاقس باتجاه السواحل الأوروبية، حيث لا تزال عمليات البحث عن المفقودين جارية.

وانتشل خفر السواحل التونسي يوم الأحد، 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثث مترتبة عن حادث الغرق المذكور أو غيره، مثلما أكد المصمودي.