مرتضى منصور: الزمالك اتفق مع فتوح على تجديد تعاقده

زف مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول ولم ينفذ قرار عزله حتى الآن، خبرا سارا لجماهير الزمالك وذلك بشأن تجديد عقد نجم الفريق أحمد فتوح .

وقال منصور في تصريحات إعلامية اليوم، أمير مرتضى مشرف فريق الكرة بالزمالك أنهى اتفاقا نهائيا مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده واتفقوا على القيمة المالية في حضور والد اللاعب .

وتابع منصور، سيتم توقيع عقود تجديد فتوح مع الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، واللاعب مستمر مع الزمالك لسنوات مقبلة طويلة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.