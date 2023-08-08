الزمالك يعلن استمرار أوسوريو مع الفريق بالموسم الجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول ولم ينفذ قرار عزله حتى الآن، استمرار المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق بالموسم الجديد .

وقال مرتضي منصور في تصريحات إعلامية، أوسوريو مدرب كبير ومجلس إدارة الزمالك قرر استمراره في الموسم الجديد، والمدرب قدم مستويات مميزة مع الفريق منذ توليه المهمة خلفا للمدرب البرتغالي السابق فيريرا .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.