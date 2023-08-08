مرتضى لـ"مدرب الزمالك" : ستحصل على مستحقاتك المتأخرة خلال ساعات

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول ولم ينفذ قرار عزله حتى الآن، خلال جلسة مع مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، أنه سيحصل على مستحقاته المالية كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة .

وقال مرتضى منصور للمدرب الكولومبي للزمالك، نادي الزمالك من أغنى الأندية في مصر، ولكن يمر بفترة مؤقتة صعبة خاصة بالحجز على الأرصدة، ومجلس الإدارة نجح في تجهيز شهرين من مستحقات أوسوريو المتأخرة وسيحصل عليها خلال ساعات قليلة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.