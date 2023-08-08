مرتضى منصور يطمئن أوسوريو بشأن أزمة إيقاف القيد

عقد مرتضي منصور رئيس الزمالك المعزول ولم ينفذ قرار عزله حتى الآن، جلسة مع المدرب الكولومبي أوسوريو في الساعات الماضية، وذلك استعدادا للموسم الجديد .

وأكد مرتضي منصور للمدرب الكولومبي للزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي ليس السبب في إيقاف قيد النادي، ولكن اللجان المؤقتة في السنوات الماضية .

وتابع منصور، أطمئن المدرب أوسوريو بأن نادي الزمالك سيقوم بحل أزمة القيد في الأيام المقبلة، خاصة وأن خزينة الزمالك ستنتعش من الغرامة المالية الكبيرة لكهرباء، وملايين من الشركة الراعية، وبعض مستحقاتنا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.