صلاح عبدالله: سعيد بتكريم المهرجان القومي للمسرح.. والدورة الـ16 تشهد رواجًا كبيرًا

قال الفنان صلاح عبدالله: «أنا سعيد بالتكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري، لأنه إحساس جميل ورائع، فقد حاولت الاعتذار، لكن إدارة المهرجان حرصت على هذا التكريم»، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان على اختيارها لي من ضمن مكرمي هذه الدورة.

وأضاف «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حفل الافتتاح كان مُبهجًا وبداية طيبة للدورة السادسة عشرة، موضحًا أن هذه الدورة تحديدًا شهدت رواجًا كبيرًا وهذا يرجع إلى نجاح إدارة المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض، واللجنة العليا، بالإضافة إلى بث حفل الافتتاح مباشر على إحدى القنوات التليفزيونية، مما أعطي المهرجان أهمية كبرى وحالة انتشار محمودة، موجها الشكر لإدارة المهرجان والجمهور العريق على حفاوة الاستقبال والتفاعل.

وأشار عبدالله، إلى مرحلة إنشاء فرقته الخاصة التي تحمل اسم "تحالف قوى الشعب العاملة"، كان فكرة اختيار اسم الفرقة اقتراح أحد الصحفيين آنذاك، لأن الفرقة كانت تشمل كل فئات المجتمع، وتضم مجموعة من طلاب الكليات المختلفة، والمدارس، والحاصلين أيضا على دبلومات، والحرفيين، وغير متعلمين، مؤكدا أن تجربة الفرقة كانت ناجحة، وقد شهدت تقديم مجموعة من العروض بكل الحب، والجهود الذاتية، موضحا أول مسرحية احترافية بأجر كانت بعنوان "رابعة العدوية" مع الفنانة سميحة أيوب، والفنان يوسف شعبان، ومن تأليف يسري الجندي، وإخراج شاكر عبد اللطيف.

وأوضح عبدالله، أن مرحلة الجامعة كان لديه ميول عظيمة للمسرحيات المؤلفة مصريا وعربيا، فكانت أول تجربة للمخرج نادر صلاح الدين كمؤلف كانت معه في مسرحية "الخناونة" بمسرح الجامعة، وكذلك الكاتب محمود دياب الذي قدم له مسرحية "رسول من قرية دميرة" وحصلت جوائز عدة، وتوالت الأعمال.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.