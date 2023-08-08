صدام جديد بين مرتضى منصور وشيكابالا

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، رسائل نارية إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أنباء رفض الأخير حضور الاجتماع الذي عقده منصور مع اللاعبين قبل السفر إلى السعودية.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب:" في كلام إن شيكابالا “ متخانق معايا ومرضيش يحضر اجتماعي مع لاعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللاعيبة المتأخرة".

وتابع: "لو شيكابالا عمل كده فعلا فده يسيء لشيكابالا، لأن إحنا حاليا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة".

وأردف:"شيكابالا مقالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان".

واختتم:" اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وانت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كده انت بتسيئ لنفسك لأنك كابتن الفريق".