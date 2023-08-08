نهى برادة عن تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح: هذه الدورة تحتل مكانة كبيرة في قلبي

أعربت مهندسة الديكور نهى برادة، عن سعادتها بالتكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، قائلة: «لقد تفاجأت بهذا الخبر، ولم أتوقع أنني في مخيلتهم، فسعدت كثيرًا بهذا التكريم، خاصةً أنه من بلدي الحبيب مصر، فيعتبر ذلك حافزًا ودافعًا لأي فنان.

وأضافت «برادة»، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان عادل إمام، احتفاءً وتقديرًا لما قدمه للمسرح طوال مشواره الفني، وقد شرفت بالعمل معه في مسرحية «مدرسة المشاغبين» لفرقة الفنانين المتحدين، وقامت بتصميم ديكور هذه المسرحية، التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مُتمنية التوفيق لهذه الدورة وللأعمال المشاركة، فهذا المهرجان هو تتويج لنتاج الأعمال المسرحية المشاركة.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

