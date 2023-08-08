تحتفل بطريركية الروم الأرثوذكس، بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وتَكَرُّسَه للكنيسة، وذلك يوم 13 أغسطس 2023 في دير رقاد والدة الإله Agarathos تكريما لغبطته خلال زيارته لجزيرة كريت.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية للبابا ثيودروس، أوجينوس رئيس أساقفة كريت ومتروبوليت البتراء وهيرونيسوس المطران جيراسيموس.

في هذا العام 2023 تمر خمسون عامًا على رهبنة البابا ثيودروس الثاني في دير رقاد والدة الإله Agarathos بجزيرة كريت. ففي عام 1972 طرق نيكولاوس شوريوتاكيس (بابا وبطريرك الإسكندرية الحالي ثيودورس الثاني) باب دير أغاراثوس في عمرِ الثامنة عشر عامًا طالبًا الترهب، والذي أصبح له ديرًا للتوبة.

يقع دير Agarathos على بعد 23 كم جنوب شرق مدينة هيراكليون بجزيرة كريت، وفقًا للتقاليد يعتبر دير أغاراثوس "الأول من نوعه" في الجزيرة. وهو من أغنى الأديرة في الجزيرة.

يرجع اسم Agarathos إلى نبات agarathia (Phlomis fruticosa)، والذي يقال إنه تم العثور تحته على أيقونة مريم العذراء المعجزة، في المكان الذي تم فيه بناء كاتدرائية في وقت لاحق.

يعود أقدم ذكر معروف للدير إلى عام 1504، عندما منحت عائلة كاليرجيس الدير المهجور للراهب نيوفيتوس نوتاراس، الذي حوله بسرعة كبيرة إلى مُجمع رهباني مزدهر.

ارتبطت العديد من الشخصيات العظيمة باسم دير أجاراثوس. كان من بينهم ميليتيوس بيجاس، وسيلفستروس، وثيودور الثاني (من باباوات وبطاركة الإسكندرية). وكيريلوس لوكاريس (البطريرك المسكوني). وجراسيموس بالايوكاباس (أسقف كريت وأستاذ في جامعة بادوا). واللاهوتي يوسيف فرينيوس.

سبق وزار البابا ثيودروس الدير عام 2015 بمناسبة مرور عشر سنوات من انتخابه على عرش القديس مرقص.

في ذلك اليوم قال غبطته في خطابه: "مرة أخرى أطرق باب ديري، الحاج الورع والأخ الموقر الذي لم ينس أبدًا مهد مكانته الكهنوتية".

يوجد في الدير قاعة تحوي ما تبرع به غبطته للدير من أشياء كنسية وصور فوتوغرافية. وكذلك الهدايا التي تلقاها خلال مسيرته الرائعة حتى اليوم، من الشخصيات التي تركت تاريخ، وأصبحت الآن معروضة لعامة الناس.