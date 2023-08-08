تعرف على موعد وصول فيتوريا للقاهرة

يعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للقاهرة مساء اليوم أو غدا الأربعاء بحد أقصى، بعد الانتهاء من إجازته بالبرتغال.

ويبدأ البرتغالي مهمته فور وصوله إلى القاهرة استعدادا للمعسكر المقبل للفراعنة.

ويشهد المعسكر المقبل للفراعنة فى سبتمبر مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والذى تأهل لها المنتخب متصدرا للمجموعة، ثم مباراة تونس الودية استعدادًا لمباريات «الفراعنة» الرسمية الحاسمة الفترة المقبلة، والذى يستعد من خلالها أيضًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار العام المقبل.