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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قرارات اتحاد الكرة خلال اجتماعه

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام ، اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني و الثالث ، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي :
- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد ، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث ، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية  غير العادية ،وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير .

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي ، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي " ٢٠ ناديا " و المجموعات الثلاث الباقية " ٥٦ ناديا " .

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم .

- إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي ناد جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم .

- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية .

-  تحديد  يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع ، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩.

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اتحاد الكرة اجتماع قرارات