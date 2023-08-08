مدرب المنتخب يكلف معاونيه بتوفير تقرير عن كافة لاعبي الفراعنة

كلف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جهازه المعاون بوضع تقارير مفصلة عن كل لاعبى المنتخب الوطنى، من أجل اختيار الأنسب خلال المرحلة المُقبلة فى تصفيات كأس العالم.

وذلك بسبب توقف الدوريات في العالم الكروي، وذلك قد تسبب في هبوط مستوى عدد بعض اللاعبين.

ويشهد المعسكر المقبل فى سبتمبر مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والذى تأهل لها المنتخب متصدرا للمجموعة، ثم مباراة تونس الودية استعدادًا لمباريات «الفراعنة» الرسمية الحاسمة الفترة المقبلة، والذى يستعد من خلالها أيضًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار العام المقبل.