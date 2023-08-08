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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل نحو 20 شخصًا في هجوم نفذه مسلحون في بوركينا فاسو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو بأن نحو 20 شخصا قتلوا جراء هجوم نفذه مسلحون في جنوب شرقي البلاد.

وقالت المصادر، يوم الاثنين، إن الهجوم وقع يوم الأحد في إقليم الوسط الشرقي بالقرب من الحدود مع توجو.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني  أن نحو 20 شخصا قتلوا في الهجوم، ومعظمهم من التجار، بينما قدر مصدر آخر عدد الضحايا بـ25 شخصا، كما تحدث مصدر ثالث عن سقوط نحو 12 جريحا.

وحسب بيانات منظمات غير حكومية، قتل في بوركينا فاسو أكثر من 16 ألف شخص من المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة في الهجمات الإرهابية، من بينهم أكثر من 5 آلاف منذ بداية العام الجاري.

وأسفرت الأزمة في البلاد وأعمال العنف عن نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.

وعلى خلفية هجمات المتمردين المسلحين، شهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين في عام 2022، حيث أسقط النقيب إبراهيم تراوري في سبتمبر 2022، المقدم بول هنري سانداوجو داميبا، الذي بدوره أطاح بالرئيس المنتخب الأخير حتى الآن، روك مارك كريستيان كابوريه، في يناير من العام ذاته.

بوركينا فاسو هجوم مسلح مقتل نحو 20 شخصا