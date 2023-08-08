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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مالي تحذر من "كارثة" في حال التدخل عسكريًا من قبل دول غرب إفريقيا في النيجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، يوم الاثنين، من "كارثة" قد تترتب عنق تدخل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح عبد الله ديوب بحضور وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، خلال مراسم تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية، قائلا إن "القوة العسكرية التي استخدمت في بلدان أخرى مجاورة أو في أقطار أخرى، نرى نتائجها.. إنها كارثة".

وأردف ديوب مؤكدا: "نحن سواء في بوركينا فاسو أو مالي، نعارض أي فكرة تدخل في الشؤون الداخلية أو تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية"، لافتا إلى أنه لا يمكنه أن "يفهم كيف أن بإمكان "إيكواس" إيجاد قوة عسكرية لإعادة سلطات أطيح بها" في النيجر، في حين "لم نتلق يوما بندقية كلاشنيكوف لمساعدتنا".

مالي التدخل عسكريا في النيجر دول غرب إفريقيا