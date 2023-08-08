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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على باب شقة بالإسكندرية

قيام مجهولين بإلقاء
قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على باب
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحبة الحساب "من ذوى الهمم" بقيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على باب شقتها ، وادعائها بقيام رجال قسم شرطة المنشية بالإسكندرية بسوء معاملتها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من الشاكية بتضررها من أحد جيرانها "مُحدد" لوجود خلافات جيرة بينهما ، إلا أنها طلبت التصالح مع جارها بمحض إرادتها وتم الصلح بينهما.. وتبين أنه لم يصدر أية تجاوزات من رجال الشرطة بالقسم حيال المذكورة.. كما تبين قيامها بنشر شكواها لكسب تعاطف المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعى .

التواصل الاجتماعي فيس بوك إلقاء مادة حارقة بالإسكندرية