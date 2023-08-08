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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يدعو لتكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس "حل الدولتين"

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، في بيت الأردن، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الفلسطينيين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة