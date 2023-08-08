أشتية يدعو الكونجرس لحماية حل الدولتين بالتصويت لصالح الاعتراف بفلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الاثنين خلال استقباله وفدًا أمريكيًا من الحزب الديمقراطي، دور الكونجرس في حماية حل الدولتين، مطالبًا الكونجرس بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه مع الوفد الذي ضم 22 عضوا بالكونجرس برئاسة السيناتور حكيم جيفريز زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، مشددًا على أن هذا يتسبب في تدمير حل الدولتين بشكل ممنهج.

وأضاف أن استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصًا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية.

ودعا أشتية الكونجرس إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وفقًا للاتفاقيات الموقعة، معتبرًا أن عدم سماح إسرائيل بذلك يُعَد محاولة لمحاربة الديمقراطية الفلسطينية، وطالب بترجمة إدانة الإدارة الأمريكية للاستيطان إلى إجراءات رادعة تحمي حل الدولتين من إسرائيل.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني أعضاء الكونجرس للدفع نحو تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتربطهما بالإرهاب.