قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في حين لم يقدم موعدا محددا لها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وأضاف ميلر أن "الجانب الأمريكي يتوقع زيارة وانج يي للولايات المتحدة واللقاء بوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لكن الموعد الدقيق للزيارة لا يزال مجهولا".

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، في وقت سابق، أن مسؤولين أمريكيين وصينيين رفيعي المستوى ناقشوا في واشنطن قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الدفاعية بين البلدين.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مارتن ماينرز، في وقت سابق، أن مساعد وزير الدفاع لشئون أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، بحث مع المدير العام لإدارة شئون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن وقضايا الأمن الإقليمي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره الصيني، وانج يي، الأزمة الأوكرانية وقضايا التعاون الثنائي.