زاخاروفا: تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا "كذبة كبيرة"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا كذبة كبيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة "بدأت بنفسها بمنع نظام كييف من إجراء محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".

ويأتي تصريح زاخاروفا تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التي قال فيها إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".

وكتبت زاخاروفا على "تلجرام": "هاهم الكذابون! إنهم يعرفون جيدا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022، وقد صرحت الولايات المتحدة مرارا على مدار عام كامل، أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".