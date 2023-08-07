ليفربول يهزم دارمشتات بثلاثية في ليلة تألق «صلاح»

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره دارمشتات الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ديبديل، في إطار استعدادات الريدز للموسم المقبل.

وافتتح الدولي المصري محمد صلاح أهداف ليفربول في الدقيقة 5، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله دييجو جوتا في الدقيقة 8.

وقلص ماثياس هونساك النتيجة لفريق دارمشتات بتسجيل هدف في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أحرز لويس دياز مهاجم ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - دييجو جوتا.

وتعد مباراة دارمشتات الودية الأخيرة لليفربول بداية الموسم الجديد، وكان قد خاض 4 مباريات ودية هذا الصيف حيث فاز على كارلسروه بنتيجة 4-2، وتعادل مع جروثر فيورث 4-4، وفاز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، بينما خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.