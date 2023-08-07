زد يتعاقد مع مصطفى زيكو من حرس الحدود

أنهى فريق نادي زد التعاقد مع مصطفى زيكو لاعب فريق حرس الحدود، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعد مصطفى زيكو من أبرز اللاعبين خلال الموسم الماضي في الدوري المصري الممتاز، حيث إنه قدم مستويات جيدة مع فريق حرس الحدود رغم هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية.

وجاء تعاقد نادي زد مع مصطفى زيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويسعى فريق زد لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، من أجل الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل بالدوري الممتاز بعد صعوده في الموسم الماضي وتصدره جدول ترتيب مجموعة القاهرة تحت قيادة مدربه مجدي عبد العاطي.