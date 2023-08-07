سوريا تطالب بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق

طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق فجر اليوم الاثنين، والتحرك الفوري لإلزام كيان الاحتلال بالكف عن هذه السياسات العدوانية ووضع حد لجرائمه ومساءلة مرتكبيها.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت جريمةً نكراء في حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة من فجر اليوم، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان العربي السوري المحتل، مستهدفةً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين سوريين وإصابة أربعة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية".

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا تدين بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي بما يمثله من جريمة عدوان موصوف وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان أربعة عسكريين سوريين استشهدوا، وأصيب أربعة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق فجر اليوم/ الاثنين/، في حين تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.