التشيك: القبض على مواطن روسي لانتهاكه العقوبات الدولية

ألقت الشرطة التشيكية القبض على مواطن روسي لانتهاكه العقوبات الدولية على الأراضي التشيكية.

وقال متحدث باسم المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، ياروسلاف إيبيج - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الاثنين إن المحققين الجنائيين توصلوا إلى أن المواطن الروسي تورط في تحويل أموال لآخر من أغنياء روسيا المعروفين بـ "الأوليجارش"، الذي كان مدرجا على قائمة العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأضاف المسئول أن الأموال استُخدِمَت لاحقًا على الأراضي التشيكية، لافتا إلى أنه بموجب القانون الجنائي التشيكي، فإن انتهاك العقوبات الدولية يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامة مالية.