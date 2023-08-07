البنك المركزي الروسي: ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد 1.3% في أول أغسطس

الإثنين 07/أغسطس/2023 - 10:21 م

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم /الاثنين/، أن الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغت 589.966 مليار دولار حتى أول أغسطس 2023، بارتفاع قدره 1.3% (أو 7.548 مليار دولار) مقارنة بأوائل يوليو الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد بنسبة 1.06% في يوليو ليصل إلى 444.183 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة احتياطي الذهب النقدي بنسبة 2.01% إلى 145.783 مليار دولار.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغ 576.904 مليار دولار في أول أغسطس العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية لروسيا هي أصول أجنبية عالية السيولة متاحة لدى بنك روسيا والحكومة الروسية، وتشمل العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة، وموقف احتياطي في صندوق النقد الدولي ونقد الذهب.