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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الصينية: بكين تضطلع بدور مستقل في التعامل مع الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن بلاده تضطلع بدور مستقل في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية.

وأوضح وانج يي، بحسب قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وقال خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

الصين وانج يي