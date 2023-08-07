عمرو مخلوف: هدفنا المنافسة على مركز متقدم فى مونديال الطائرة بالأرجنتين

أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، بنتائج المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة بعد نجاح منتخب الشباب تحت 21 سنة في الحصول على المركز التاسع في بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بالبحرين وكذلك حقق منتخب الناشئات نتائج مميزة خلال مشاركتهم في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا والمجر.

كما يقدم منتخب الناشئين تحت 19 سنة أداءً رجوليا في بطولة العالم المقامة حالياً بالأرجنتين وصعد لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور.

وأضاف المهندس ياسر قمر، أن منتخبات مصر لديها هدف المنافسة على مراكز متقدمة في بطولات العالم، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة كان واضحا منذ اليوم الأول ووضع خطط إعداد لكل المنتخبات ونجح المجلس في توفير معسكرات خارجية قوية بالإضافة إلى التعاقد مع مدربين كبار وأجهزة فنية مميزة من أجل عودة الكرة الطائرة للعالمية.

ومن جانبه أكد عمر مخلوف، أمين صندوق الاتحاد ورئيس بعثة منتخب الناشئين تحت 19 سنة، المشارك في بطولة العالم المقامة حالياً بالأرجنتين أن المنتخب الوطني قدم أداء مميزا وحقق نتائج جيدة وفاز على نظيره كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كما حقق الفوز على منتخب صربيا بنفس النتيجة.

وفاز منتخب الناشئين أيضا على نظيره الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الرابع عالميا وسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: «25- 21»، «26-28»، «25-16»، «25- 21».

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن يواجهة منتخب الفراعنة اليوم الثلاثاء، منتخب كولومبيا في دور الـ16 للبطولة.

وكشف مخلوف خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة نيوز» أنه يحرص دائماً على الاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالحفاظ على المستوى الفنى الجيد الذى وصل إليه الجميع من أجل عبور موقعة دور الـ16 والاقتراب من المنافسة على مركز متقدم في ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها منتخب مصر للناشئين.

ووجه مخلوف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للرياضة المصرية ومتابعته لكل الأحداث الرياضية وكذلك الشكر موصول للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، مؤكداً أن الرياضة المصرية ظهرت في الأعوام الأخيرة بصورة مشرفة على الصعيدين الدولى والعالمي في كل الألعاب الجماعية والفردية.

يذكر أن بعثة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة العالم بالأرجنتين تضم كلا من عمرو مخلوف رئيساً للبعثة وبيرسي اونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى المدرب العام وعمرو طه طبيباً للمنتخب وسعيد جلال محلل فني.

واللاعبون هم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وأمير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفي وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبدالفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.