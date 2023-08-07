صلاح يصنع ويسجل.. ليفربول يتقدم بهدفين على دارمشتات في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني، بهدفين دون رد، خلال مجريات الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ديبديل، في إطار استعدادات الريدز للموسم المقبل.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 5، وصنع الهدف الثاني الذي سجله دييجو جوتا في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - دييجو جوتا.

وتعد هذه المباراة

وتعد مباراة دارمشتات الودية الأخيرة لليفربول بداية الموسم الجديد، وكان قد خاض 4 مباريات ودية هذا الصيف حيث فاز على كارلسروه بنتيجة 4-2، وتعادل مع جروثر فيورث 4-4، وفاز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، بينما خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3.