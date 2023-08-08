حورية فرغلي لـ «أمينة خليل»: أنا مش بتلزق في حد وبالطريقة دي الناس هتكرهك أكتر

قالت النجمة حورية فرغلي إنها تشعر بالحزن والصدمة بسبب الفنانة أمينة خليل وما تفعله معها.

وأضافت فرغلي خلال حوارها مع البوابة نيوز: أنا زعلانة للغاية منها وأشعر بصدمة كبيرة نحوها وأوضحت فقد سألني الإعلامي عمرو الليثي عنها وأنا أجبت بكل صراحة أن بالفعل هناك صلة قرابة بيني وبينها ووالدتي ووالدتها أولاد خالة، وفي اليوم الثاني كذبتني وقالت إنني "بتلزق فيها".

وأشارت بعد ذلك حدث اتصال بين والدتي ووالدتها فغيرت كلامها مرة أخرى ولا أدري ما السبب من فعل ذلك، حتى في أزمتي الصحية الأخيرة لم تسأل على الإطلاق، وليس لها دور في حياتي فهي لا تحبني، وأوجه لها رسالة من خلال منبركم الإعلامي "أنا مش بتلزق فيكي وبطريقتك دي الناس هتكرهك أكتر".