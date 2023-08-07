بريطانيا: وصول أول مجموعة من طالبي اللجوء لإيوائهم على متن بارجة "بيبي ستوكهولم" المثيرة للجدل

الإثنين 07/أغسطس/2023 - 10:05 م

أفادت قناة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الاثنين، بصعود أول مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء في إلى متن بارجة راسية في جنوب إنجلترا، في مسعى لخفض كلفة إيواء طالبي اللجوء الذين تدفع الحكومة البريطانية ثمن إقامتهم في فنادق حاليا.

وأوضحت القناة أن عددا صغيرا من طالبي اللجوء صعد إلى متن البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية في ميناء "بورتلاند" بجنوب انجلترا مع توقع وصول المزيد في وقت لاحق اليوم.

وستأوي (بيبي ستوكهولم) بشكل مؤقت ما يصل إلى 500 شخص من الذكور البالغين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة حتى يتم البت في طلبات لجوئهم، لكن بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان ترى هذه الخطوة بأنها "غير إنسانية".

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قناة المانش منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغ 15 ألفًا و71 شخصا؛ أي أقل بمقدار 15% من العام الماضي، وذلك وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

وترغب الحكومة البريطانية في استخدام بارجات وثكنات عسكرية سابقة لإيواء طالبي اللجوء لتقليل الاعتماد على الإقامة في الفنادق التي تقول الحكومة البريطانية إنها تكلف دافعو الضرائب البريطانيون 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.