وزير خارجية روسيا يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الأزمة الأوكرانية.

وتطرق الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى عدد من الموضوعات الإقليمية الساخنة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

وكان الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية وسفير بكين السابق لدى روسيا لي هوى قد نقل، خلال مؤتمر جدة، موقف بكين من تسوية الصراع الروسي الأوكراني، كما كان قد قام بجولة في مايو الماضي شملت ست عواصم أوروبية للتوصل إلى أرضية مشتركة حول تسوية سياسية لإنهاء الصراع، مؤكدا أن الصين ستواصل تعزيز الحوار استنادا إلى مقترحها للسلام المؤلف من 12 نقطة، والعمل على "توطيد الثقة المشتركة"، دون الخوض في تفاصيل محددة.

جدير بالذكر أن بكين كانت قد رفضت التنديد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وطرحت خطة للسلام، قوبلت بفتور من جانب أوكرانيا.