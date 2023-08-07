وزير الدفاع العراقي يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، إن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي بدأ زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعددا من المستشارين والضباط.

وأشار إلى أن الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات لبحث مستقبل تواجد التحالف الدولي ضد داعش بالعراق، والتعاون الأمني الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر تنظيم(داعش) الإرهابي.