مجلس «علام» يجتمع بالمعارضة لحسم مصير دوري المحترفين

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الاجتماع مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل حسم مصير دورى المحترفين، والذى قرر الاتحاد فى وقت سابق تطبيقه بداية من الموسم المقبل 2023-2024، بينما رفض عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية تطبيق نظام دورى المحترفين.

وقالت مصادر فى اتحاد الكرة خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن هناك اجتماعًا مُهمًا بين جمال علام ومجلس إدارة الاتحاد مع أندية الجمعية العمومية، التى رفضت تطبيق قرار دورى المحترفين، وذلك لحسم مصير المسابقة، الذى يرغب اتحاد الكرة فى انطلاقها بداية من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تكون الجلسة اليوم الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن القرار النهائى، بشأن مصير المسابقة للموسم الجديد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن منذ أيام عدم قانونية إجراء جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل إلغاء دورى المحترفين، على الرغم من ذلك حضر الأسبوع الماضى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم عدد كبير من الأندية من أجل عقد جلسات مع مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم، بجانب عمل الجمعية العمومية غير العادية.

وانتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بحضور 25% أي 37 ناديًا فى الاجتماع الثانى، ويكون الاجتماع صحيحًا بهذا العدد وتمت موافقة 36 ناديًا على إلغاء دورى المحترفين عدا نادٍ واحد انصرف من الاجتماع قبل التصويت وهو دكرنس.

وكان قد قاد الجلسة سمير موسى، رئيس نادى الزرقا، بجانب الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، وحمدى مرزوق، رئيس نادى الشرقية، وجمال عويس، رئيس نادى الواسطى خلال جلسة الاجتماع.

فى سياق آخر، بدأ البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى استكشاف مجموعة المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2026، وذلك من أجل وضع الخطة الخاصة للمواجهات المقبلة لـ«الفراعنة»، من أجل التواجد فى المونديال المُقبل وتحقيق حلم المصريين.

وعلمت «البوابة»، أن «فيتوريا» يصل خلال ساعات إلى مصر بعد قضاء إجازته الصيفية فى بلاده، ولكنه طلب من جهازه المعاون تحضير كل ما يخص المنتخبات المتواجدة مع الفراعنة فى المجموعة قبل أول مباراتين فى نوفمبر المقبل، فى تصفيات كأس العالم.

وكانت قد أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، منتخب مصر فى مجموعة سهلة نسبيًا، وهى المجموعة الأولى، بجانب كل من منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، بالإضافة إلى جيبوتى.

وكلف «فيتوريا» جهازه المعاون بوضع تقارير مفصلة عن كل لاعبى المنتخب الوطنى، من أجل اختيار الأنسب خلال المرحلة المُقبلة، فى تصفيات كأس العالم، وأيضًا خلال المعسكر المقبل فى سبتمبر فى مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والذى تأهل لها المنتخب متصدرا للمجموعة، ثم مباراة تونس الودية استعدادًا لمباريات «الفراعنة» الرسمية الحاسمة الفترة المقبلة، والذى يستعد من خلالها أيضًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار العام المقبل.